Come pulire la casa in 10 minuti: ecco tutti i trucchi

Pulire la casa non è il sogno segreto di nessuno, anzi, spesso è un compito oneroso che ruba tempo ad altre attività decisamente più piacevoli, c’è però il modo per svolgere tutto e avere una dimora profumata senza per questo dedicarle giornate intere. Ecco come fare.

C’è chi si dedica alle pulizie della casa nel fine settimana, se non lavora o chi riesce a ritagliarsi qualche spiraglio di tempo nei giorni lavorativi per fare un po’ di ordine. Certo è che avere una dimora immersa nel caos e nella sporcizia non è proprio l’ideale, come fare quindi per non sacrificare momenti preziosi e tanta energia a questa incombenza?

Riordinare la casa: che fatica!

Secondo le statistiche un italiano medio passa un’ora al giorno a riordinare la propria casa. Oltre a questo ci sono tante altre cose da fare nella nostra vita sempre più frenetica e dunque può essere utile sapere come si può mantenere una casa pulita e in ordine in pochi minuti.

Ordine e pulizia: tutte le strategie per averli con poco sforzo

fai una tabella di marcia dividendo i giorni della settimana assegnando a ciascuno un'attività: per esempio il primo giorno pulire i bagni, poi fare la polvere, passare lo straccio, il giorno del bucato ecc… per non rischiare di esagerare con la tempistica usa un cronometro, settandolo su 10 o 15 minuti per ciascuna cosa

dividendo i giorni della settimana assegnando a ciascuno un’attività: per esempio il primo giorno pulire i bagni, poi fare la polvere, passare lo straccio, il giorno del bucato ecc… per non rischiare di esagerare con la tempistica usa un cronometro, arieggiate bene le stanze e poi prendete candele e spray profumati scegliendo i migliori disponibili, per rendere agibile rapidamente il bagno, per esempio, prendete l’asciugamano per le mani e usatelo per passarlo sopra le superfici, aiutandovi magari con uno spray disinfettante, cambiate gli asciugamani con quelli puliti e mettete nel wc un prodotto igienizzante il cui profumo si espanderà in tutto l’ambiente

riordinare oggetti: non accumulare riviste e libri in pile immense e caotiche durante la settimana, ma usa i portariviste, non mettere troppe cose sulle mensole, meno c'è meglio è

