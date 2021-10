Sport in autunno: i 4 migliori da praticare all’esterno

Arriva l’autunno e ci si impigrisce, l’aumento della probabilità di cattivo tempo e del meteo incerto fanno desistere i più pigri, ma mai gli sportivi o chi desidera fare un po’ di attività. Ecco di seguito alcuni suggerimenti su quali sport sono più indicati in autunno.

Nonostante le giornate si accorcino inesorabilmente e l’abbassarsi delle temperature ci portino a trascorrere più tempo tra le mura domestiche, continuare ad esercitarsi, tenersi in forma, fare movimento è importante per stare bene con se stessi. Tanti pensano che, in questa stagione autunnale, sia meglio optare per le palestre o luoghi chiusi, ma non sempre è meglio così. Ecco diversi suggerimenti per organizzarsi.

Scegliere l’abbigliamento giusto per la stagione

Innanzitutto in autunno bisogna coprirsi ma scegliendo un abbigliamento a strati. Optate per un bel paio di comodi leggins, oppure vanno bene anche i pantaloni della tuta, la t-shirt e una felpa. Naturalmente anche le scarpe vanno di conseguenza, quindi meglio se impermeabili. Se poi andate in bici ricordatevi i guanti, potrebbero andare ancora bene quelli estivi.

Tutti i consigli per tenersi in forma

Secondo uno studio dei ricercatori dell’Università di Exeter sui benefici psicofisici dell’attività sportiva tra le mura di casa o comunque all’interno e all’esterno stare fuori contribuiva molto ad alleviare stress e irritazione, dunque è consigliabile allenarsi in un parco godendosi la natura e tutti gli straordinari cambiamenti del periodo.

Ecco cosa si può fare in questi mesi:

camminare: si allena il sistema cardiocircolatorio e si favorisce la vascolarizzazione nella stagione fredda. A trarne giovamento è anche il sistema immunitario

si allena il sistema cardiocircolatorio e si favorisce la vascolarizzazione nella stagione fredda. A trarne giovamento è anche il sistema immunitario bicicletta : innanzitutto bisogna mantenersi idratati perché si suda nonostante le temperature torride siano ormai un ricordo. Pedalare però osservando la natura che cambia con i suoi colori è fenomenale

: innanzitutto bisogna mantenersi idratati perché si suda nonostante le temperature torride siano ormai un ricordo. Pedalare però osservando la natura che cambia con i suoi colori è fenomenale arrampicata: in questo caso, se si è dei principianti è bene prendere prima delle lezioni indoor, esistono palestre con corsi e insegnanti per tutti i livelli. Questo, lo ricordiamo, è uno sport non privo di pericoli se praticato outdoor, ma per gli appassionati ci sono tantissime soddisfazioni.

