Cellulite: tutte le migliori strategie per combatterla

La cellulite o pelle a buccia di arancia è un grande cruccio che riguarda soprattutto, ma non solo, le donne. Ci sono dei punti del corpo dove si concentra e delle cause che ne favoriscono la formazione. Ecco come trattarla.

La cellulite è un inestetismo che perseguita il 90% delle donne e non guarda in faccia all’età e alla forma fisica. La pelle si presenta in modo non omogeneo e un po’ increspato. Nella parte di tessuto sottocutaneo si assiste a uno squilibrio. Le cellule di grasso si gonfiano, fanno pressione sul microcircolo e così si causa la ritenzione idrica e un’infiammazione. Ad essere particolarmente toccati sono glutei, cosce e addome.

LEGGI ANCHE: Autunno senza paura: tutto quello che bisogna sapere per rimanere in salute

Cellulite: che cosa la favorisce

Ci sono, naturalmente, degli elementi di rischio:

essere in sovrappeso

alimentazione ricca di grassi e zuccheri, eccesso di alcol, scarpe strette, scomode e vestiti stretti

stress

genetica: cattiva circolazione, fragilità capillare

cattiva circolazione, fragilità capillare farmaci che aumentano la ritenzione idrica

stile di vita sedentario

Tutti i rimedi per combattere la pella a buccia d’arancia

Per combattere la cellulite ci sono davvero tanti spunti, molte modalità di intervento, ecc…Vediamone alcuni:

massaggio manuale : il suo scopo è quello di favorire la microcircolazione, va effettuato con regolarità per dare dei risultati. Infine dovrebbe essere fatto da personale esperto, ma secondo gli studi anche se dovesse farlo la portatrice di cellulite dovrebbe funzionare

: il suo scopo è quello di favorire la microcircolazione, va effettuato con regolarità per dare dei risultati. Infine dovrebbe essere fatto da personale esperto, ma secondo gli studi anche se dovesse farlo la portatrice di cellulite dovrebbe funzionare le bacche di Goji : possiedono un fantastico effetto antiossidante. Ostacolano l’invecchiamento, rinforzano la resistenza muscolare, la memoria, la qualità del sonno e l’umore. Grazie a sali minerali, vitamine e aminoacidi si contribuisce a prevenire lo stress, per esempio e si promuove l’ossigenazione dei tessuti espellendo metalli pesanti

: possiedono un fantastico effetto antiossidante. Ostacolano l’invecchiamento, rinforzano la resistenza muscolare, la memoria, la qualità del sonno e l’umore. Grazie a sali minerali, vitamine e aminoacidi si contribuisce a prevenire lo stress, per esempio e si promuove l’ossigenazione dei tessuti espellendo metalli pesanti oli essenziali : per esempio l’olio essenziale di betulla che ha la funzione di prevenzione per problemi venosi e circolatori. Ha un ottimo effetto sull’eliminazione di liquidi in eccesso. Perfetti anche oli al rosmarino e al sedano

: per esempio l’olio essenziale di betulla che ha la funzione di prevenzione per problemi venosi e circolatori. Ha un ottimo effetto sull’eliminazione di liquidi in eccesso. Perfetti anche oli al rosmarino e al sedano onde d’urto o acustiche : queste hanno come effetto uno stimolo meccanico che porta a un aumento della circolazione sanguigna locale e rende la pelle più elastica

: queste hanno come effetto uno stimolo meccanico che porta a un aumento della circolazione sanguigna locale e rende la pelle più elastica attività sportiva : da effettuare con regolarità, particolarmente indicati il nuoto e l’acquagym

: da effettuare con regolarità, particolarmente indicati il nuoto e l’acquagym scrub: è da sottolineare l’azione esfoliante che promuove il rinnovamento cellulare. La pelle dunque diventa più liscia. Il sale, inoltre, ha un’azione drenante

LEGGI ANCHE: Pelle in autunno: come difenderla e proteggerla