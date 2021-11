Non stirare più: tutti i consigli fondamentali per risparmiare tempo

Stirare per alcuni può essere un piacevole passatempo, per altri invece una pratica che ruba tempo che potrebbe essere impiegato diversamente. Per queste ultime persone ecco alcuni consigli pratici molto efficaci e collaudati.

Trascorrere ore e ore della propria vita a stirare in solitaria non è bello, considerando che se si ha una famiglia numerosa le sessioni si moltiplicano nel corso della settimana. Dunque questa potrebbe non risultare un’attività molto invidiabile. Inoltre stare in piedi ferme così a lungo causa mal di schiena, per non parlare di dolori alle braccia. Infine quando in estate le temperature si fanno decisamente bollenti sostare immerse tra i vapori non è decisamente l’ideale. Come fare quindi per evitare questa piaga?

Stirare consuma energia, ecco quanta

C’è poi un altro aspetto che ci può indurre a riconsiderare l’uso del ferro da stiro, ovvero il consumo di energia. I ferri da stiro comuni possiedono potenze tra i 600 e i 300o W, la massima potenza però viene erogata solo in fase di riscaldamento. Alla fine insomma un ferro da stiro acceso costa circa 30 centesimi l’ora.

Ferro da stiro addio: 8 consigli

scegliere con cura i vestiti, per esempio jeans o magliette, lenzuola in jersey e cotone 100%, cotone elasticizzato

lavaggio: scegliete programmi brevi in cui in cui non ci siano più di 800 giri, invece dell'ammorbidente potete usare l'acido citrico, la temperatura invece non deve essere superiore a 30°40° gradi, inoltre usate poco detersivo

lavatrice: non sovraccaricatela, lasciate dello spazio tra i vari vestiti e la parte alta del cestello

stendere: dovete effettuare questa operazione non appena terminato il lavaggio, è fondamentale sbattere bene i vestiti prima di appenderli, se avete spazio a sufficienza appendete alle grucce camicie e t-shirt. Se il tempo lo consente stendeteli all'aria aperta. In generale cercate di fare meno pieghe possibile.

piegare: usando le mani, potete per esempio usare una coperta

mollette: sarebbe meglio evitarle, usate le grucce, ma in caso appendete magliette, ecc… con le molletto lungo le cuciture

quando sono asciutti: piegateli subito e non lasciateli ammassati da qualche parte

