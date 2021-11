Terrorismo, la 19enne arrestata davanti al gip:«Sono caduta nella trappola»

Bleona Tafallari, 19enne del Kosovo, arrestata ieri a Milano per il reato di terrorismo internazionale si è difesa spiegando di essere caduta in trappola

Bleona Tafallari, 19 anni, proveniente dal Kosovo, è finita ieri in manette a Milano accusata di terrorismo internazionale. Oggi, interrogata davanti al gip Carlo Ottone De Marchi, ha affermato di essere caduta in trappola e aver conservato materiale sul suo telefonino perché era in una situazione non semplice.

La ragazza ha detto di aver scaricato pubblicazioni in pdf in cui è contenuta propaganda Isis e un manuale di istruzioni per confezionare bombe artigianali «per curiosità». Asserisce, infatti, di non aver mai letto quei file. Ha detto anche di non aver mai condiviso foto e file rinvenuti sul suo cellulare.

La ragazza ha inoltre detto di non avere mai avuto alcuna intenzione di «diventare martire, né di andare a combattere» nelle aree in cui c’è guerra. La ragazza ha rigettato tutte le accuse e dato la sua versione di quanto occorso.

Alle accuse mosse nei suoi confronti di aver raccolto fondi per dare una mano alle mogli dei soldati dello Stato islamico per scappare dal campo di prigionia a Raqqa, soprattutto 21mila destinati a una donna, ha detto di aver agito così perché le dispiaceva per i bambini e perché intendeva «aiutarla in qualche modo».