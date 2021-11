Covid, terapie intensive al completo in Baviera: paziente trasferito in Italia

Covid, in Baviera le terapie intensive sono al completo, un paziente è stato trasferito a Merano, in Italia, per ricevere le cure.

Un paziente affetto in modo grave dal Coronavirus in Germania è stato trasferito in Italia per poter ricevere le cure necessarie.

Baviera, esauriti posti letto in terapia intensiva: popolazione a rischio

Lo riferisce il sito di informazione Merkur, spiegando che la decisione è stata determinata dal fatto che sono esauriti i letti a disposizione nel reparto di terapia intensiva della città di Frisinga, in Baviera. Il paziente è stato trasferito in un ospedale di Merano nel Sud Tirolo, in Alto Adige, dal servizio di soccorso e con la collaborazione dei vigili del fuoco.

Quello di Frisinga non era l’unico ospedale della Baviera ad aver esaurito la disponibilità di posti letto per ammettere pazienti in terapia intensiva: il problema riguarda tutta l’area.

Gerhard Hochleitner, comandante dei vigili del fuoco di Moosburg, ha spiegato che i suoi uomini sono dovuti intervenire perché l’ambulanza in cui si trovava il paziente affetto da Covid non poteva immagazzinare ossigeno a sufficienza.