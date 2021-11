Australia, lo Stato di Victoria elimina le restrizioni per i vaccinati

Nello stato di Victoria in Australia, il premier ha annunciato la fine delle misure restrittive per coloro che hanno terminato il ciclo di vaccinazione.

A partire dalla giornata di domani, 19 Novembre 2021, lo stato di Victoria in Australia metterà fine alle restrizioni imposte per contenere la nuova ondata pandemica che ha afflitto la nazione. Misure che però saranno annullate soltanto per coloro che hanno portato a termine il ciclo di vaccinazione.

L’annuncio ufficiale è stato dato dal primo ministro Daniel Andrews, che nel suo discorso ha spiegato ai cittadini come al momento, una cifra molto vicina al 90 per cento della popolazione abbia già ricevuto le due dosi di vaccino previste.