Cadavere di un poliziotto trovato in mare: era scomparso da giorni

Il cadavere di un poliziotto della scientifica è stato trovato nel mare, l’agente era scomparso da giorni.

Si è aperto un nuovo giallo sul ritrovamento del cadavere di un poliziotto, un assistente scelto aggregato della Scientifica di 31 anni, originario di Napoli, che era scomparso mercoledì sera a Lampedusa.

Corpo di un poliziotto trovato nel mare: prime ipotesi relative alla morte

Non si avevano tracce dell’agente di 31 anni da mercoledì sera, giorno in cui era scomparso. Quest’oggi, subito dopo l’alba, un natante dei Vigili del Fuoco ha iniziato la perlustrazione, via mare, dirigendosi verso località Ponente. Fra le rocce, sottostanti al costone di Ponente, è stato ritrovato il corpo del poliziotto.

Leggi anche -> Calabria, Occhiuto: “In caso di zona arancione, lockdown anche per i bambini No-Vax”

Leggi anche -> Covid, terapie intensive al completo in Baviera: paziente trasferito in Italia

In zona è stato trovato anche lo zaino con la macchina fotografica appartenente al poliziotto. Una delle ipotesi al vaglio è che l’agente possa essersi sporto eccessivamente per ammirare lo scenario e potrebbe, dunque, essere scivolato da circa 140 metri d’altezza. La Procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta.