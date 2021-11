Follia in casa Scamacca: nonno entra nel bar e minaccia un cliente con il coltello

L’attaccante Gianluca Scamacca torna a far parlare di sé, il nonno entra in un bar e minaccia un cliente con il coltello.

Continuano i guai per la famiglia di Gianluca Scamacca: l’attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana, finito già sotto i riflettori per una vicenda extra calcistica a causa dell’assalto a Trigoria del padre, questa volta torna a far parlare di sé a causa del nonno.

Gianluca Scamacca, il nonno entra in un bar: minaccia di morte un uomo

Vi sono stati attimi di panico e terrore all’interno di un bar di Fidene, quartiere periferico di Roma, dove Sandro Scamacca, nonno di Gianluca, è entrato in un bar armato di coltello e ha minacciato di morte un cliente.

Il 66enne, probabilmente ubriaco o alterato psicologicamente, ha puntato l’arma a pochi centimetri dalla gola di un cliente del bar. Per riportare la situazione alla calma è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, con i poliziotti che hanno prima cercato di calmare Scamacca a parole e poi lo hanno dovuto immobilizzare con la forza, disarmandolo.

Dopo le manette, arriva l’arresto per Sandro Scamacca per minacce aggravate, detenzione di un’arma e resistenza a pubblico ufficiale. Giusto un anno fa il nome della famiglia era salito alla ribalta delle cronache per un’altra vicenda extra-calcistica: in quel caso fu Emiliano, padre di Gianluca, ad effettuare un assalto a Trigoria, centro sportivo della Roma, distruggendo le macchine dei dirigenti giallorossi e beccandosi una denuncia per danneggiamento.