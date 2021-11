Previsioni Meteo OGGI venerdì 19 novembre | addensamenti in aumento

Nella giornata di OGGI venerdì le previsioni meteo del 19 novembre. Al nord cieli prevalentemente sereni con possibili nebbie. Al centro addensamenti sparsi. Al sud cieli sereni con possibili coperture. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì venerdì 19 novembre.

Nord:

Cielo poco nuvoloso o velato, salvo nubi basse fino al primo mattino su Liguria centro-orientale e appennino emiliano-romagnolo mentre isolate nebbie in banchi sulla pianura padana centro-occidentale si diraderanno nel corso della mattina per riformarsi nuovamente dalla sera anche sul settore orientale, litorali adriatici inclusi.

Centro e Sardegna:

Sull’Abruzzo molte nubi con locali piovaschi al primo mattino e in rapido miglioramento con schiarite sempre più ampie; ampio e prevalente soleggiamento sulle restanti regioni salvo addensamenti fino la tarda mattina su marche ed aree appenniniche e fino metà giornata su Sardegna orientale e settentrionale.

Sud e Sicilia:

Residue locali piogge o brevi rovesci fino la tarda mattina su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ionica, Sicilia settentrionale ed orientale, in rapido miglioramento da nord con schiarite sempre maggiori ma con nubi basse, innocue, che indugeranno su nord Sicilia fino termine giornata; nuvolosità irregolare su Campania e restanti aree di Calabria e Sicilia, in rapido diradamento dalla tarda mattina/metà giornata con schiarite sempre maggiori.

Temperature:

Minime in diminuzione su Liguria, Emilia-romagna, nord-est, Toscana, Marche, Umbria e nord Sardegna, in aumento su Valle d’aosta e settore alpino piemontese e lombardo; massime in aumento su alpi, prealpi e appennino emiliano-romagnolo, in lieve calo su est Liguria e pianura lombarda.

Venti:

Moderati settentrionali su puglia e coste joniche peninsulari; deboli sempre settentrionali su isole maggiori, restante centro-sud, Liguria e coste dell’alto adriatico, con ulteriori rinforzi sulle coste di Marche, Abruzzo e Molise; deboli variabili sul resto del nord.

Mari:

Tutti inizialmente mossi, con moto ondoso in aumento sullo ionio e in attenuazione su mar ligure, mare di Sardegna, alto adriatico e tirreno centro-settentrionale.