Previsioni Meteo OGGI giovedì 18 novembre | ALLERTA GIALLA

Nella giornata di OGGI giovedì le previsioni meteo del 18 novembre. Al nord cieli coperti con nebbie al mattino. Al centro addensamenti consistenti. Al sud cieli coperti e rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì giovedì 18 novembre.

📆 Giovedì #18novembre

🔔🟡 #AllertaGIALLA sulla Basilicata e su settori di Marche, Abruzzo, Puglia e Calabria

ℹ️ L'allerta meteo-idro ti avvisa che potresti trovarti in situazioni di pericolo. Consulta il bollettino 👉 https://t.co/mE6sFKOFBq#protezionecivile pic.twitter.com/iTNEX50Eol — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 17, 2021

Nord:

Molte nubi ovunque con deboli fenomeni su Emilia-romagna centro orientale e veneto settentrionale tra mattino e primo pomeriggio. Schiarite sulle aree alpine e prealpine dalla tarda mattinata. Al primo mattino e nottetempo banchi di nebbia sulle aree pianeggianti.

Centro e Sardegna:

Molte nubi sulle regioni adriatiche con rovesci sulle marche al mattino in successivo spostamento sull’Abruzzo dove persisteranno fino a sera. Ampi spazi soleggiati sulle restanti regioni peninsulari. Annuvolamenti localmente compatti sulla Sardegna nord orientale con occasionali deboli piovaschi. Poco nuvoloso sul resto dell’isola.

Sud e Sicilia:

Condizioni di instabilità sulla maggior parte delle regioni con associati fenomeni occasionali sul settore tirrenico e maggiormente più consistenti su quelli ionico ed adriatico.

Temperature:

Minime in aumento su Valpadana; in calo su Calabria e Sicilia; stazionarie altrove. Massime in aumento al nord ovest, Lombardia e Romagna; stazionarie sul resto del paese o al più in lieve calo al meridione peninsulare.

Venti:

Deboli localmente moderati settentrionali sulla Sardegna; in prevalenza deboli variabili altrove salvo rinforzi nord orientali sulle coste adriatiche settentrionali.

Mari:

Molto mosso mar di Sardegna; da mosso a molto mosso lo ionio; mossi i restanti mari.