Giovane donna trovata morta in un parco, si indaga per omicidio – MeteoWeek

Una giovane donna è stata trovata morta in un parco a Reggio Emilia e non si esclude che possa essere stata uccisa.

I Carabinieri sono sul posto, con il Pm di turno. La ragazza non sarebbe ancora stata identificata, ma ci sarebbero elementi, da verificare, che portano a pensare a un delitto. Il corpo è stato trovato in un giardino pubblico in via Patti, a ridosso di una recinzione che delimita il parco da un condominio. Sul corpo della giovane, sarebbero presenti ferite d’arma da taglio, era riversa a faccia in giù.

È omicidio

La Procura di Reggio Emilia procede per omicidio. Si starebbe valutando una ferita, forse da arma da taglio. Un’ipotesi è che la donna sia morta tra ieri sera e la notte. Il corpo è stato segnalato verso le 10. L’area è una zona residenziale, vicino all’ex polveriera e ad una piscina. Sul posto anche medico legale e reparto scientifico dell’Arma.

La donna trovata morta è stata identificata come una 34enne di origini sudamericana. Sono state avviate indagini per ricostruire le sue ultime ore.

L’ex compagno sospettato in caserma

E’ l’ex compagno l’uomo sospettato, su cui sono in corso accertamenti per l’omicidio di Juana Cecilia Hazana Loayza, 34enne originaria di Lima (Perù) e residente a Reggio Emilia. E’ stato localizzato dai carabinieri e portato in caserma, la sua posizione è al vaglio. Nella caserma, anche il pm Maria Rita Pantani. L’intervento nel parco dell’ex polveriera, vicino a via Patti, è delle 9.30 quando un residente ha chiamato il 112 segnalando il cadavere. La donna è stata uccisa con ferite mortali provocate da un coltello, trovato sul posto.