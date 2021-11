L’intenzione è quella di contrarre il Covid-19 per sviluppare gli anticorpi e avere il Green Pass per evitare la vaccinazione.

Si torna a parlare di «Covid party» e questa volta la denuncia arriva da Patrick Franzoni, Vice Coordinatore dell’Unità Covid della Provincia di Bolzano. Una situazione che vede coinvolti i più grandi, ma anche i giovani che cercano contatti con persone positive al virus per infettarsi e sviluppare gli anticorpi.

La denuncia

«Dai colleghi medici impegnati nelle strutture della Provincia abbiamo raccolto più di una voce di chi ha ammesso di essersi contagiato di proposito. – afferma, preoccupato il Dottor Franzoni – Per sviluppare gli anticorpi e per ottenere il Green Pass senza vaccinazione». Ad essere coinvolti non sono, però, solo gli adulti. A questi «Covid party», infatti, partecipano anche i più giovani. «Da un lato ci sono i ragazzi in età scolare, magari spinti dai genitori No-Vax, che cercano contatti con i positivi per sviluppare l’infezione. – denuncia Patrick Franzoni – Dall’altro, persone più adulte che vivono nelle nostre valli e dove i numeri delle vaccinazioni sono un pochino deludenti».

Nonostante ciò, però, Franzoni riconosce che in generale una risposta da parte della popolazione c’è stata. «Il 78% della popolazione vaccinabile ha scelto di ricevere le dosi». Il timore resta sempre legato a quella parte di popolazione che, pur di non vaccinarsi, preferisce contrarre il Covid-19 «nella convinzione che si tratti solo di una influenza che non provoca particolare problemi».