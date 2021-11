Auto sulla folla a parata di Natale: 5 morti e almeno 40 feriti

Dramma a Waukesha, nel Wisconsin. Un Suv ieri sera ha travolto la folla che si era radunata in piazza per una parata di Natale: il bilancio è di almeno 5 morti e oltre 40 feriti. Alla guida dell’automobile c’era Darrell E. Brooks Jr, un trentanovenne afroamericano pregiudicato. L’uomo era stato scarcerato soltanto due giorni fa sotto cauzione e, in base alle prime indiscrezioni, era in fuga da un luogo dove era avvenuto un accoltellamento. La Polizia esclude che si sia trattato di un attentato terroristico.

Il bilancio è di almeno cinque morti e oltre una quarantina di feriti. In piazza a Waukesha, nel Wisconsin, ieri sera, si erano radunate centinaia di famiglie per assistere alla parata di Natale, ma l’evento di festa si è trasformato presto in un incubo. Un Suv rosso, infatti, è piombato sulla folla e ha travolto le persone presenti, tra cui anche diversi bambini, nonché i musicisti della banda e i ballerini. La Polizia, in base a quanto ricostruito da fonti ufficiali, ha sparato contro l’auto per fermarla, ma ciò non è stato sufficiente a evitare il peggio. I video del dramma sono stati diffusi in queste ore sui social network, creando orrore e sconvolgimento in tutto il mondo. La notizia delle ultime ore è, ad ogni modo, che non si è trattato di un attacco terroristico.

Alla guida del Suv rosso che ha travolto la parata di Natale a Waukesha, nel Wisconsin, c’era Darrell E. Brooks Jr, un trentanovenne afroamericano con precedenti per droga, violenze e altre tipologie di reato. L’uomo era stato scarcerato soltanto due giorni prima, dopo avere pagato una cauzione di circa mille dollari. La Polizia lo ha identificato immediatamente, ma ha atteso di comunicare ufficialmente le sue generalità al fine di comprendere se avesse agito da solo oppure se si trattasse di un vero e proprio attentato. La prima ipotesi al momento sembrerebbe essere quella più plausibile. Il malvivente, in base a quanto emerge, stava fuggendo da un luogo in cui era avvenuto un accoltellamento quando ha preso la strada in cui si stava svolgendo l’evento e ha travolto la folla.

Ore di apprensione intanto in Wisconsin per le sorti dei feriti, che sono decine e decine. Tra loro ci sono non pochi bambini. Le scuole sono state chiuse. In segno di lutto anche i commercianti hanno deciso di abbassare le saracinesche. La Main Street, in cui è avvenuta la tragedia, non è ancora percorribile e verrà presto allestita per un cerimoniale. L’amministrazione di Waukesha ha avvertito che il bilancio dei morti e dei feriti è purtroppo ancora in divenire. “Molte persone si sono recate da soli negli ospedali”, si legge in un comunicato diramato dalle autorità. “La scena è ancora fluida e l’indagine continua”.