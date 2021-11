Venezuela, vittoria schiacciante dei candidati di Maduro alle elezioni

In Venezuela sono giunte al termine le elezioni regionali, che hanno visto trionfare in modo schiacciante i candidati di Nicolas Maduro. La sua rielezione alla presidenza nel 2018 non è stata mai riconosciuta dalla comunità internazionale, ma all’interno del Paese l’opposizione sembra essere ormai inesistente. Gli uomini a lui vicini hanno infatti conquistato 20 dei 23 posti da governatore a disposizione, oltre che la municipalità di Caracas.

Nicolas Maduro, da parte sua, nelle scorse ore ha reso manifesto il proprio entusiasmo per l’esito delle elezioni regionali. “Bel trionfo, bella vittoria, bel frutto del lavoro svolto”, ha detto. Anche la televisione di Stato sta continuando a esaltare il successo, parlando di una “vittoria storica della rivoluzione chavista”.