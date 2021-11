Il ministro tedesco: “A fine inverno avremo vaccinati, guariti o morti”

Jens Spahn in una sua dichiarazione, apre ad un drammatico scenario a causa della spaventosa diffusione della variante Delta in Germania. La Sassonia intanto lancia l’allarme: “Si rischia di ricorrere al triage in corsia”

“Quasi tutti i tedeschi alla fine dell’inverno saranno vaccinati, guariti o morti”. Sono le parole del ministro della Salute, Jens Spahn, che rivolge poi un drammatico appello alla cittadinanza affinché si vaccini. “Con la variante Delta – ha spiegato il ministro – le persone non vaccinate con grande probabilità contrarranno il Covid”.

Allarme in Sassonia

Intanto in Sassonia la situazione sanitaria è talmente grave che si rischia di dover ricorrere al triage in corsia. È quanto dichiarato dal presidente della Camera dei medici, Erik Bodendieck. “Se la situazione non cambia, bisognerà pensare a decidere chi debba essere trattato e chi no. Si dovrà attuare il triage e di questo parleremo questa settimana con le mie colleghe e i miei colleghi negli ospedali”.