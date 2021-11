Waukesha, chi è l’uomo alla guida del Suv che ha colpito decine di persone

Dopo la strage occorsa a Waukesha ieri pomeriggio, alle 16:30, ora locale, la polizia ha fermato un uomo di 39 anni, Darrell Brooks Jr.

Strage ieri pomeriggio, domenica 21 novembre a Waukesha, in Wisconsin, Usa. Il bilancio è in continuo aggiornamento così come le indagini che in queste ore sono in corso. Ecco di cosa siamo a conoscenza e quali tasselli mancano, invece, per completare il quadro della situazione. Un uomo, alla guida di un Suv, ha investito decine di persone. Secondo un bilancio provvisorio, cinque persone sono morte e 40 i feriti, di cui 15 bambini.

Secondo il capo della polizia locale, Dan Thompson, un sospetto è stato bloccato e il veicolo posto sotto sequestro. Dalle indagini l’autore della strage sarebbe Darrell Brooks Jr., 39 anni, pregiudicato, uscito di galera da due giorni su cauzione. I media hanno dato il suo nome ma non c’è ancora l’ufficialità. L’uomo ha diversi precedenti per droga, percosse, abusi familiari, resistenza a pubblico ufficiale, guida pericolosa.

Si sta ancora indagando per scoprire il perché l’uomo abbia deciso di investire le persone presenti al corteo con il suo Suv. Da alcune fonti di polizia, l’uomo stava fuggendo dal luogo di un altro crimine, quando ha colpito la gente alla parata, ma non è ancora confermata tale versione. Non si sa neppure ancora se si sia trattato di un attentato. Se fosse così l’uomo avrebbe adottato una strategia di morte tipica di terroristi, estremisti, folli, criminali in fuga o persone sotto effetto di droghe.

«Mentre stavo aprendo la porta del pub per uscire, la gente ha iniziato a urlare e a correre ed è stato allora che ho visto il Suv rosso», ha detto Jordan Woynilko, un uomo di Milwaukee che è stato tra le prime persone a condividere le foto dell’incidente. «Ho visto l’auto colpire le persone, almeno 10. C’era sangue, molto sangue. C’erano mamme e papà che urlavano per i loro figli, gente che correva», aggiunge l’uomo che si trovava lì con un amico: «Poliziotti sbucavano dietro ogni angolo, suppongo cercassero il conducente del Suv».

Altri testimoni raccontano alla Bbc:«Abbiamo sentito un forte scoppio e urla assordanti delle persone investite dal veicolo». Ora sta alla polizia ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e come mai il presunto colpevole ha deciso di compiere un atto del genere.