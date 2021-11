Uomo dichiarato morto, rinvenuto vivo dopo notte in cella frigorifera obitorio

Quando i familiari dell’uomo sono andati all’obitorio per riconoscere il cadavere, hanno scoperto che era ancora vivo

Un uomo, dichiarato deceduto dopo un sinistro stradale è stato rinvenuto vivo, anche se in condizioni serie, dopo aver passato la notte in una cella frigorifera dell’obitorio. È successo in India, a Srikesh Kumar, 45 anni. Lo hanno scoperto polizia e familiari dell’uomo. Poliziotti e parenti erano all’obitorio per le procedure relative all’autopsia.

Kumar, ricoverato urgentemente nel reparto di medicina in una clinica privata dopo che una moto lo aveva travolto a Moradabad, era stato dichiarato deceduto quando giunto in nosocomio. Poi lo hanno portato in un ospedale pubblico per l’autopsia.

«Il medico lo ha esaminato e, non riscontrando alcun segno di vita, ne ha constatato il decesso», ha spiegato il direttore sanitario dell’ospedale. Hanno quindi portato la salma in una cella frigorifera in attesa che arrivassero i familiari, giunti sul posto sei ore dopo.

«Quando la polizia e i parenti sono giunti per disporre i documenti in merito all’autopsia, hanno scoperto che era ancora vivo». Attualmente, però, il giovane è in coma. «Si tratta di un miracolo», ha detto il direttore sanitario. Sulla vicenda hanno aperto un’indagine.