Selvaggia Lucarelli, rivelata identità assalitore:«Fuggì da quarantena e fece la spesa col Covid»

Si chiama Roberto Di Blasio ed è il proprietario di una palestra. A marzo 2020, nonostante avesse il Covid, uscì per andare a fare la spesa

Selvaggia Lucarelli ha svelato l’identità dell’uomo che l’ha aggredita durante il corteo no pass di domenica scorsa. Si tratterebbe di Roberto Di Blasio, 60 anni, di Manziana (Roma), titolare di una palestra e maestro di pugilato. Lucarelli ha postato una breve clip dell’aggressione occorsa al Circo Massimo, in cui l’uomo le dà un colpo con la testa e poi con nome e cognome in una seconda immagine in cui l’uomo è con i suoi allievi di boxe.

L’uomo ha un trascorso da imprenditore e commerciante, ed è attivista no vax. Ha preso parte a diversi eventi di protesta:nel marzo 2020 i carabinieri lo avevano multato perché, nonostante avesse il Covid, era uscito di casa violando l’isolamento, per andare a fare la spesa.

Di Blasio si era pure candidato in una lista civica del suo paese nel 2012 e alle elezioni del 2017. È stato gestore di un’azienda edile, di un negozio di abbigliamento e nel 2009 ha aperto una palestra in quanto maestro federale.

Dopo l’aggressione, molte persone hanno mostrato solidarietà nei confronti di Selvaggia Lucarelli.