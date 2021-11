Marco Pantani, riaperta indagine sul suo decesso per la terza volta

Riaperta per la terza volta l’inchiesta sul decesso del campione di ciclismo. Fu trovato morto in un residence di Rimini

Per la terza volta, riaperta l’inchiesta sul decesso del campione di ciclismo Marco Pantani. Il campione fu trovato morto il 14 febbraio 2004 in un residence di Rimini. L’indagine ipotizza l’omicidio ed è contro ignoti. Il fascicolo è stato aperto in seguito all’invio dell’informativa della commissione parlamentare antimafia alla Procura di Rimini, due anni fa.

È quanto riportano i media locali e il legale dei familiari di Pantani, Fiorenzo Alessi, ha dato conferma.

Nel 2016, l’indagine fu nuovamente archiviata e l’ipotesi di omicidio scartata. Ultimamente la Procura ha ascoltato la madre del campione, Tonina Belletti.