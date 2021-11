Afghanistan, giornaliste dovranno indossare il velo. No donne nelle fiction

I talebani hanno definito nuove linee guida che donne e uomini dovranno seguire: giornaliste e presentatrici obbligate ad indossare il velo.

Non dovranno più esserci donne nelle fiction e le giornaliste così come le presentatrici dovranno indossare il velo obbligatoriamente. Sono queste le nuove regole stabilite dai talebani in Afghanistan. Si tratta di linee guida dure che, secondo la giornalista Hujjatullah Mujaddedi, potrebbero portare alla chiusura della televisione. Alle numerose polemiche scoppiate dopo aver reso noto questi obblighi e restrizioni, i talebani rispondono che sono misure adottate per garantire «sicurezza» a tutte le donne che lavorano in televisione.

LEGGI ANCHE: A causa della crisi Covid-19 non paga le tasse: giudice assolve orafa

Le linee guida per gli uomini

Anche gli uomini dovranno seguire delle regole, anche se ben diverse da quelle che hanno colpito le donne. Il governo ha vietato loro qualsiasi film che vada contro i valori afghani e alla Sharia. È vietato mostrare le parti intime maschili così come non possono essere trasmessi spettacoli o commedie che possano in qualche modo deridere, insultare la religione o offendere i cittadini afghani.

LEGGI ANCHE: Uomo dichiarato morto, rinvenuto vivo dopo notte in cella frigorifera obitorio

Le televisioni afghane che sino ad ora ospitavano numerose trasmissioni e film stranieri con protagoniste femminili, non potranno più farlo soprattutto se promuovono la cultura di altri Paesi.