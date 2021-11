John Malkovich, critico musicale a Milano: “Brahms? “Un bastardo senza talento”

Il celebre e camaleontico attore americano, si esibisce in una performance, in calendario il 3 dicembre al TAM Teatro Arcimboldi di Milano con ‘The music critic’.

“Brahms? “Un bastardo senza talento”. Claude Debussy?”semplicemente brutto”, queste alcune delle feroci critiche di questo ironico viaggio musicale che percorre i grandi successi della musica classica. L’attore – che veste i panni del critico cattivo – è accompagnato da musicisti come il violinista Aleksey Igudesman e il pianista Hyung-ki Joo che, sul palco con lui, dissentono, contrattaccano e si inalberano. Concepito per il Julian Rachlin & Friends Festival, The Music Critic è ideato e scritto dallo stesso Aleksey Igudesman e ruota intorno alle stroncature che hanno coinvolto alcuni dei grandi Maestri della musica, come Beethoven, Chopin, Prokofiev, Schumann, Brahms e Debussy.

Malkovich: “La serata riserverà anche altre sorprese”

Nel gran finale, ‘The Malkovich torment’, l’attore declama una terrificante recensione alla sua interpretazione in uno spettacolo teatrale, in tournée in Turchia, commentata da un pezzo musicale scritto da Igudesman, che sottolinea comicamente le parole del critico. “Ho sempre amato – ha dichiarato Malkovich – l’opportunità di collaborare a The Music Critic con Aleksey Igudesman, Hyung-ki Joo e molti altri giovani musicisti classici dotati e premurosi. Siamo tutti felici di essere di nuovo in viaggio e di partecipare a una serata che presenta alcune delle più grandi composizioni della storia della musica classica, abbinate alle reazioni iniziali, forse piuttosto inaspettate, che quelle composizioni avevano suscitato in alcuni critici musicali di fama mondiale. La serata riserverà anche altre sorprese “. In programma musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms, Schumann, Debussy, Prokofiev, Ysaye, Kanchelli, Piazzolla e Igudesman.