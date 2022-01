Sidney Poitier, leggenda di Hollywood, primo uomo di colore a vincere l’Oscar come miglior attore è morto all’età di 94 anni.

Celebre per film come “Indovina chi viene a cena?”, “La calda notte dell’ispettore Tibbs” e “I gigli del campo” , per il quale venne premiato con la celebre statuetta.

La notizia è stata data dal ministro degli Esteri delle Bahamas, Fred Mitchell.