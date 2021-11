Pastore tedesco abbandonato in autostrada, viene salvato dalla Polizia

Un pastore tedesco è stato abbandonato in autostrada ieri pomeriggio, è stato salvato dalla Polizia stradale.

Un cane pastore tedesco è stato salvato ieri pomeriggio dal personale della Polizia stradale della sottosezione di Napoli Nord. Il cane era legato al guard rail della corsia d’emergenza al km 745 nord dell’autostrada A1, tra le province di Napoli e Caserta.

Pastore tedesco trovato in autostrada da solo: rischiava di essere investito

Il cane era impaurito e denutrito e rischiava di essere investito dalle auto sulla corsia, oltre a creare anche notevole pericolo per la circolazione stradale.

Il pastore tedesco di grossa taglia è stato notato durante lo svolgimento del regolare servizio d’istituto dagli operatori della Polizia stradale, i quali sono riusciti ad avvicinarlo e a metterlo in salvo.

Il cane, non dotato di microchip, è stato portato negli uffici della Sottosezione dove, dopo essere stato rifocillato con acqua e cibo, è stato affidato all’associazione per la tutela degli animali per le successive cure.