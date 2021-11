18enne violentata dal massaggiatore alla spa: spaventata, in balìa dell’orco per un’ora

Una neo 18enne è stata violentata dal massaggiatore alla spa: spaventata e in preda al panico, è rimasta in balìa dell’orco per un’ora. Le era stato regalato un pacchetto al centro benessere per il suo compleanno.

Violentata dal massaggiatore in un hotel a Montegrotto. Questo l’incubo capitato a una ragazza di 18 anni, alla quale – proprio per il suo compleanno – le era stato regalato un pacchetto di tre giorni in un hotel e centro benessere. Un regalo che le era stato fatto dalla madre, che per il compimento della maggiore età aveva pensato per sua figlia un weekend all’insegna del relax – ma che ha purtroppo avuto dei risvolti orribili.

In preda al panico, 18enne violentata per un’ora

Secondo quanto viene riportato dalle fonti, la ragazza appena 18enne è stata violentata dal massaggiatore del centro benessere di un hotel a Montegrotto. L’orco è un uomo padovano di 51 anni, che avrebbe abusato della giovane vittima per un’ora – l’intera durata del pacchetto di massaggi. I fatti risalgono alla scorsa estate, alla fine del mese di luglio. La ragazza, che risiede nel comune di Conegliano, si era concessa un weekend all’insegna del relax, approfittando del regalo che sua madre le aveva fatto per il compleanno.

Un fine settimana di tre giorni, con un pacchetto tutto incluso, in un prestigioso hotel della zona, nel cui centro benessere avrebbe potuto usufruire di messaggi rilassanti total body. L’episodio risale al primo di agosto. La giovane si è presentata al centro estetico in accappatoio e slip, e ad attenderla vi era il massaggiatore della struttura alberghiera. Dopo essersi distesa sul lettino per cominciare il trattamento, il relax si è presto trasformato in incubo. Dopo pochi minuti, infatti, l’uomo avrebbe iniziato a toccarla nelle parti intime e a baciarla. La giovanissima, spaventata e in preda al panico, non ha avuto la forza di reagire né di difendersi, rimanendo in balia della violenza per un’ora intera.

Al suo ritorno a casa, la madre della giovane si è però accorta che qualcosa non andava: troppo strano il comportamento di sua figlia. Un malessere, quello della 18enne, che è proseguito per mesi, ma del quale la ragazza non ha mai avuto il coraggio di confessare la causa. Fino a che, nel mese di ottobre, la 18enne ha deciso di confidarsi finalmente con sua madre, raccontando di quell’incubo e di quella violenza vissuta in hotel. La donna si è allora subito rivolta a un avvocato, che ha presentato tempestivamente un esposto alla Procura di Padova. Scattate le indagini, coordinate dai carabinieri, la 18enne è riuscita a far indentificare il violentatore tramite un riconoscimento fotografico. L’interrogatorio con il 51enne avverrà entro i prossimi giorni, così che gli inquirenti potranno avere anche la sua versione dei fatti. Si attendono perciò sviluppi sulla vicenda.