19enne derubato sul treno: arrestati tre minori tra i 14 e i 15 anni

I carabinieri hanno arrestato tre minorenni incensurati per aver rapinato un ragazzo di 19 anni sul treno. Ecco cos’è successo

I carabinieri di Gorgonzola e Pioltello hanno arrestato a Pioltello e Bussero, in provincia di Milano, tre ragazzini tra i 14 e i 15 anni per rapina aggravata in concorso ai danni di un 19enne. L’inchiesta è scattata lo scorso 15 novembre, in seguito a un furto aggravato commesso da alcuni giovani nei confronti di un ragazzo di 19 anni sul treno. Per questa rapina, era finito in manette un 18enne egiziano.

Ma le successive indagini hanno portato all’identificazione di altri responsabili, poi riconosciuti dal 19enne, nonché di trovare indizi che confermassero il loro essere colpevoli.

Dall’inchiesta è emerso anche che i ragazzi, dopo essersi avvicinati al 19enne, lo hanno minacciato con un coltello e poi si sono fatti dare il suo cellulare, le carte di credito, soldi e altri oggetti personali. Poi si sono allontanati a piedi.

I tre minorenni arrestati, tutti incensurati, dopo le formalità del caso, sono stati portati in un Istituto Penale per minori, il Cesare Beccaria di Milano, come hanno disposto i magistrati.