Ciro Grillo, minacce a casa di Beppe prima dell’udienza di suo figlio

La procura ha aperto un’inchiesta in merito. Un pacco e una lettera anonima sono arrivati nella villa di Beppe Grillo:«Condoglianze per i lutti in famiglia delle feste»

Alcuni giorni prima dell’udienza del figlio Ciro, accusato di stupro con altri suoi tre amici dalla procura di Tempio Pausania, il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ha ricevuto a casa dapprima un pacco con una t-shirt e una scritta: www.ciro.org. In seguito, è giunta anche una lettera scritta al pc con toni inquietanti:«Condoglianze per i lutti in famiglia nelle feste».

La lettera ha destato timore a casa Grillo, tant’è che il fondatore dei pentastellati ha contattato la Digos per segnalare la minaccia subita. La polizia politica ha poi inviato la denuncia alla Procura di Genova, e il pm ha aperto un’inchiesta per minacce contro ignoti. Il questore ha pure emesso un’ordinanza per raddoppiare la sorveglianza nella casa in cui Grillo abita con moglie e figli.

Non si tratta di una scorta ma «considerato il personaggio in questione, sulla casa era già attiva una vigilanza radiocollegata. Ora ci sarà una maggiore cura», spiega l’investigatore.

Per ciò che concerne l’inchiesta, la missiva, ovviamente anonima, sarà esaminata dalla Scientifica per rintracciare eventuali impronte digitali che non siano quelle della famiglia Grillo. Cosa si nasconde dietro questa lettera? C’entra forse il processo in Sardegna contro Ciro Grillo e i suoi amici?

«Sgombriamo il campo dalle ipotesi più gravi. Non si è mai visto un attentato preannunciato», precisano gli inquirenti, che ritiene si tratti, piuttosto, di «leoni da tastiera».