Caso Eitan, arrestato a Cipro l’uomo che aiutò il nonno a rapirlo

Su Gabriel Abutbul Alon, complice del sequestro del piccolo Eitan in casa della zia paterna, c’era in atto un mandato d’arresto europeo.

Sono scattate le manette per Gabriel Abtubul Alon. La latitanza del sospettato è terminata a Limisso, dove risiedeva, con l’accusa di aver aiutato il nonno del bimbo, Shmuel Paleg, nel rapimento avvenuto durante uno degli incontri concessi dal tribunale presso l’abitazione della zia paterna del piccolo. Sull’uomo pendeva un mandato d’arresto europeo.



Alon è stato intercettato dalla polizia del posto che ha seguito gli spostamenti dell’individuo grazie alle tracce del suo cellulare. L’uomo, come riportato dal Corriere della Sera, potrebbe aver fatto parte, in passato, di un’agenzia americana di contractor impegnati in scenari di guerra come Iraq e Afghanistan e, quindi, addestrati a muoversi nell’anonimato con sofisticate tecniche di copertura.

Eitan, sopravvissuto alla tragedia del Mottarone del 23 maggio scorso, fu affidato alla zia paterna, Aya Biran, dopo aver perso nell’incidente entrambi i genitori, il fratellino di appena due anni e il bisnonno. Proprio in casa della zia di Eitan, il nonno materno ha messo in atto il sequestro aiutato proprio da Alon. I fatti risalgono all’11 settembre quando il bambino fu portato in auto in Svizzera dove, successivamente, fu imbarcato su un aereo privato noleggiato da Alon qualche giorno prima per 46mila euro, diretto a Tel Aviv.



A 48 ore dal rapimento, è stato il gip Pasquale Villani, su richiesta dei pm, ad emettere un’ordinanza di custodia nei confronti di Paleg e del suo complice. Nei confronti di Alon è stato, successivamente, ordinato un mandato d’arresto europeo. Mandato di cattura internazionale in atto per il nonno del bambino, invece, che probabilmente non verrà effettuato dalle autorità israeliane.

Per quanto riguarda l’estradizione dall’Italia di Shmuel Paleg richiesta dalle nostre autorità, c’è invece poco ottimismo. La Procura di Pavia ha fatto sapere che la richiesta è arrivata alle istituzioni israeliane alle quali spetteranno le decisioni finali sull’arresto e l’estradizione dell’uomo che, a quanto pare, difficilmente avranno esito positivo.