Eitan rapito dal nonno, il magistrato:«Trattato come un oggetto»

L’ordinanza di custodia contiene accuse di rapimento e altri reati. Il magistrato:«Ha portato via con sé il nipote come fosse un oggetto»

All’interno dell’ordinanza di custodia richiesta dai pm di Pavia Mario Venditti e Valentina De Stefano nei confronti del nonno materno di Eitan Biran, 5 anni, sfuggito alla morte nella tragedia del Mottarone, ci sono le accuse di sequestro di persona e altri reati. Il gip di Pavia, Pasquale Vallini, descrive così Shmuel Peleg, nonno di Eitan:«Ha portato via con sé il nipote come fosse un oggetto», mentre il nipote «era in condizioni di indicibile fragilità, segnato nel corpo e ancor più nello spirito».

Il gip scrive ancora che il nonno «ha inseguito la chimera di salvare se stesso, che certamente è stato a sua volta profondamente segnato dall’immane tragedia». Portare Eitan in Israele significava «salvare ciò che gli rimaneva». Il connazionale di Peleg, Gabriel Abutbul Alon è accusato di aver aiutato il nonno di Eitan, l’11 settembre scorso, a sequestrare il piccolo per portarlo in Israele.

La Procura di Milano ha inviato in Israele, tramite ministero della Giustizia, un mandato di cattura internazionale e la richiesta di estradare il nonno di Eitan. Nel frattempo, uno degli avvocati di Peleg, Paolo Sevesi, ha fatto ricorso al Riesame contro il mandato di arresto.

La richiesta sarà molto ardua perché, anche se l’arresto dovesse occorrere a Tel Aviv, Israele non estrada i suoi cittadini.

Il ministero dovrebbe chiedere, eventualmente, che il nonno di Eitan sia processato in patria per i reati commessi nel nostro Paese. Percorso arduo anche questo, perché la magistratura israeliana ha già aperto un’inchiesta sull’accaduto formulando le stesse accuse.