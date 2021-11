Influenza, la categoria più colpita è quella dei bambini sotto i 5 anni

In Italia aumentano i casi di influenza soprattutto tra i più piccoli che risulta essere, ad oggi, la categoria più colpita. Sono 573 mila i casi totali registrati a partire da ottobre.

L’Italia torna a fare i conti con l’influenza e ad esserne colpiti sono soprattutto i più piccoli. Ad oggi, come riportato nel rapporto Influnet dell’Istituto Superiore di Sanità relativo alla prima settimana di Novembre, vi è una incidenza di 3,5 casi per mille assistiti. A partire dalla sorveglianza ad ottobre, si contano 573 mila casi.

I bambini sono i più colpiti

Ad essere più colpiti sono i più piccoli. Se si guarda nel dettaglio, nella fascia 0-4 anni vi è una incidenza di 15,83 casi per mille assistiti. Nella fascia di età che va dai 5 ai 14 anni, l’incidenza è pari a 3,79 per mille assistiti mentre, nella fascia 15-64 è pari a 3,02. Numeri che scendono ancor di più se si guarda la categoria di persone che ha una età superiore ai 65 anni: in questo caso, infatti, l’incidenza è di 1,64 casi per mille assistiti.

La situazione varia però da Regione a Regione. Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna sono tra quelle che hanno attivato la sorveglianza registrando una incidenza sopra la soglia base di 3,16 casi per mille assistiti.