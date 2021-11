21enne confessa di aver ucciso la nonna al gioco della verità:«È sembrato un incidente»

Un ragazzo di 21 anni, durante il gioco della verità, ha confidato l’omicidio della nonna 94enne che ha fatto passare come un incidente

Un ragazzo di 21 anni, ha confessato durante il gioco della verità, di aver assassinato la nonna acquisita, 94enne, e di aver fatto passare il decesso per un incidente. La confessione agli amici è occorsa nel 2019, perché il delitto è avvenuto nel 2018. Oggi la sentenza di condanna per il ragazzo.

Il ragazzo ha ucciso la nonna nel Regno Unito, a Heysham, nel Lancashire. La donna era morta in un incendio che inizialmente si pensava accidentale. Ma alcuni mesi dopo il nipote, Tiernan Darnton, ha confidato agli amici il suo segreto più occulto.

Nel 2019, nel corso di una seduta di counseling, il ragazzo ha parlato di nuovo del delitto e a quel punto è scattato l’arresto.

Dal processo si è scoperto che il ragazzo aveva dato fuoco a una tenda con un accendino alla casa in cui viveva la nonna acquisita. Il piano era accuratamente premeditato con tanto di mappa dettagliata della casa della donna in cui aveva segnato le parti in cui nascondersi e poi scappare dopo aver commesso l’omicidio.