Isabella, 6 anni, sparita a settembre: genitori arrestati per il delitto. «Uccisa un mese prima della denuncia»

Una bambina di 6 anni, Isabella Kalua, era sparita lo scorso 13 settembre dalle Hawaii. Gli inquirenti, però, hanno arrestato i genitori per omicidio

Due coniugi hawaiani sono finiti in carcere per l’omicidio della figlia adottiva Isabella, che avrebbe compiuto 7 anni la scorsa settimana. I due, Isaac e Lehua Kalua, avrebbero commesso il delitto a metà agosto, secondo l’ipotesi degli investigatori ma avrebbero sporto denuncia di scomparsa il 13 settembre scorso. La Polizia di Honolulu e l’FBI hanno arrestato i coniugi per omicidio di secondo grado. Secondo la polizia, hanno fornito una falsa versione della scomparsa della bimba, dicendo di averla vista l’ultima volta il 12 settembre quando l’hanno fatta addormentare nella loro abitazione.

I resti della piccola non sono stati rinvenuti ma per arrestare i genitori, con molta probabilità, gli inquirenti hanno trovato prove a sufficienza. L’inchiesta è durata due mesi, e gli investigatori hanno estrapolato filmati dalle videocamere di sorveglianza di vicini e negozi.

I poliziotti hanno anche ascoltato testimoni e raccolto materiale sulla vicenda. Non vengono forniti ulteriori dettagli che potrebbero rovinare l’inchiesta, ma si sta proseguendo nella ricerca di testimoni che possano raccontare qualcosa in merito all’accaduto.

Gli agenti stanno indagando e cercando chiunque abbia potuto avere contatti o visto la bimba o i suoi familiari tra agosto e settembre.