Aumentano contagi Covid-19, ricoveri e terapie intensive

Salgono i casi Covid del +37,7% in tutta Italia, con i positivi che hanno oltrepassato i 100mila. Aumentano anche ricoveri e terapie intensiva ma attualmente non ci sono regioni a rischio zona gialla

Il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe mostra un aumento dei contagi nel nostro Paese e anche dei ricoveri e delle terapie intensive. Nello specifico, c’è stata una crescita dei casi pari al +37,7%, un aumento dei ricoveri al +14,8% e delle terapie intensive al +9,4%. Attualmente, però, nessuna regione italiana è a rischio ritorno in fascia gialla. Il monitoraggio di cui sopra si riferisce al periodo che va dal 3 al 9 novembre.

Per quanto concerne la questione vaccini, si rileva un calo delle prime dosi del 75% in tre settimane. Restano ancora 2,7 milioni di over 50 da vaccinare e la somministrazione delle terze dosi non decolla. La Fondazione rileva, sempre nella settima 3-9 novembre, una crescita dei casi che da 29.841 sono 41.091.

In merito alle terze dosi, le regioni stanno procedono seguendo un ordine sparso ma vi sono criticità nel programmare poiché mancano i vaccini, non c’è un continuo aggiornamento della platea che è possibile immunizzare e i dettagli sulle categorie di persone vaccinate con dose booster.

La Fondazione Gimbe, ha rilevato in sostanza che i decessi sono 330 (+28,4%), in terapia intensiva c’è una crescita del 9,45 (+36), mentre i ricoverati con sintomi sono +444 (14,8%). In isolamento ci sono +15.278 persone e i nuovi contagi sono 41.091. «Per la terza settimana consecutiva», spiega Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe, «si conferma a livello nazionale un incremento dei nuovi casi settimanali (+37,7%) come documenta anche la media mobile a 7 giorni, più che raddoppiata in meno di un mese passando da 2.456 il 15 ottobre a 5.870 il 9 novembre».

Secondo Cartabellotta, questi «numeri dovrebbero indurre gli amministratori locali a considerare restrizioni su base comunale o provinciale, per evitare che la diffusione del contagio trascini l’intera Regione in zona gialla». «Sul fronte ospedaliero», dice Renata Gili, responsabile Ricerca Servizi Sanitari Fondazione Gimbe, «si registra un ulteriore incremento dei posti letto occupati da pazienti Covid: rispetto alla settimana precedente +14,8% in area medica e +9,4% in terapia intensiva».

«Aumentano», chiarisce e chiosa Marco Mosti, Direttore Operativo Fondazione Gimbe, «gli ingressi giornalieri in terapia intensiva: la media mobile a 7 giorni passa da 26 ingressi/die della settimana precedente a 34».