Nuova variante Covid: arriva dall’Africa del Sud e fa paura

Una nuova variante del virus è stata individuata in sei paesi dell’Africa Meridionale. E’ allarme: chiusi i voli verso Regno Unito e Israele. Situazione d’emergenza anche in Cina.

E’ allarme Covid, di nuovo: a far tremare il mondo è una nuova variante, individuata nel sud dell’Africa. Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Sudafrica e Eswatini sono i paesi considerati come a rischio, e già inseriti nella lista ‘rossa’ da alcuni paesi. Si tratta del livello più alto di rischio. Israele e Regno Unito hanno deciso di vietare l’ingresso agli stranieri provenienti da sei Paesi dell’Africa del Sud, a causa della nuova variante Covid individuata nella regione: “Da mezzogiorno di domani saranno sospesi tutti i voli dai sei Paesi dell’Africa del Sud e aggiungeremo queste nazioni alla lista ‘rossa’” ha infatti annunciato il ministro della Salute britannico, Sajid Javid, precisando che “chiunque arrivi da questi Paesi dalle 4 di mattina di domenica dovrà mettersi in quarantena in hotel”. Identica misura è stata decisa da Israele che ha vietato i viaggi verso la regione e chiuso le frontiere per chi arriva da lì. Per gli israeliani che devono far rientro in patria, è obbligatoria una quarantena di 7-14 giorni in un hotel apposito. Nella lista israeliana è stato inserito anche il Mozambico.

Emergenza anche in Cina

Per quel che riguarda altre aree a rischio, da segnalare la situazione della Cina: Pechino ha invece deciso di cancellare i voli da Shanghai. Dopo la prima, travolgente, ondata, la Cina è riuscita a controllare la diffusione del coronavirus all’interno dei suoi confini attraverso restrizioni di viaggio e blocchi improvvisi, ma negli ultimi mesi frequenti focolai interne hanno messo alla prova tenuta delle sue strategie di contenimento. I casi positivi, che hanno innescato l’allarme pandemico nel paese asiatico, sono tre amici che hanno viaggiato insieme nella vicina città di Suzhou la scorsa settimana, hanno detto le autorità sanitarie di Shanghai, aggiungendo che erano tutti vaccinati.

Oltre 500 voli dai due principali aeroporti di Shanghai sono stati cancellati, almeno secondo i dati del tracker di volo VariFlight. Il governo di Shanghai ha anche ordinato la cancellazione di tutti i pacchetti turistici che riguardano la città, che è un importante snodo commerciale e turistico. Anche sei ospedali di Shanghai hanno sospeso i servizi ambulatoriali. Suzhou, che ha una popolazione di circa 13 milioni di persone, ha chiuso le attrazioni turistiche e ha richiesto ai residenti di fornire risultati negativi dei test per lasciare la città.

Tutte le scuole nella città satellite di Suzhou sono state chiuse: due milioni di residenti hanno ricevuto il divieto ad uscire dalla città con i servizi di autobus, dopo che è stato rilevato uno contatto stretto con un paziente di Shanghai. Le autorità di Pechino sono in allerta per eventuali potenziali focolai in vista delle Olimpiadi invernali di febbraio, che vedranno un afflusso di atleti, media e funzionari stranieri. Il Parco Olimpico di Pechino è già stato sigillato come parte della bolla “a circuito chiuso” dell’evento, secondo quanto riportato dai media statali.