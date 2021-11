Previsioni Meteo OGGI sabato 27 | cieli coperti

Nella giornata di OGGI sabato le previsioni meteo del 27 novembre. Al nord piogge in aumento in giornata. Al centro cieli coperti senza rovesci. Al sud temporali sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 27 novembre.

Nord:

Cielo molto nuvoloso, con piogge su est Liguria, appennino emiliano-romagnolo, Lombardia, Friuli-venezia giulia, Veneto e restante settore alpino/prealpino, nevose a quote intorno 800-1000 metri ma con quota neve in calo.

Centro e Sardegna:

Nuvolosità irregolare a tratti intensa con rovesci sparsi e locali temporali su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna centro-occidentale; nubi più frammentate su est Sardegna, Marche e Abruzzo con possibili piogge o rovesci sulle aree appenniniche più occidentali.

Sud e Sicilia:

Molto nuvoloso con rovesci sparsi e locali temporali su Campania, Sicilia e settori ovest di Calabria e Basilicata; parzialmente nuvoloso sul resto del sud, con qualche breve rovescio sull’appennino molisano e parziali schiarite lungo le coste.

Temperature:

Minime in calo su alpi/prealpi e su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, appennino abruzzese e molisano, in aumento su Sicilia e settori est di Marche ed Emilia-romagna; massime in calo su Piemonte e restante settore alpino/prealpino e su Toscana, Umbria, Sicilia e appennino marchigiano e abruzzese, in lieve aumento sulle coste di Marche ed Emilia-romagna.

Venti:

Da moderati a forti, sud-occidentali, su isole maggiori e centro-sud peninsulare; deboli variabili al nord ma in decisa intensificazione fino a localmente forti, da sud-ovest, su appennino emiliano-romagnolo e Liguria di levante.

Mari:

Da mosso a molto mosso l’adriatico; agitati mar ligure, mare e canale di Sardegna; da molto mossi ad agitati i restanti mari.