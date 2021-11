Altynay torna in Kazakistan per assistere genitori e muore per Covid: studiava in Italia

Altynay Rakhimova, studentessa di 20 anni iscritta all’Università di Cassino, è morta in Kazakistan, suo paese d’origine, a causa del Covid-19. Era tornata in patria per assistere i genitori, che avevano contratto il virus. Anche lei, tuttavia, si è infettata e, come loro due, ha perso la vita. L’unico sopravvissuto della famiglia è il fratellino di 10 anni. La drammatica vicenda è accaduta a luglio, ma nei giorni scorsi l’ateneo della provincia di Frosinone le ha conferito la laurea alla memoria.

La storia di Altynay Rakhimova ha commosso chiunque. La ventenne si era iscritta a gennaio scorso alla facoltà di Economics and Business dell’Università di Cassino, in provincia di Frosinone. Una studentessa come tante altre, che si era impegnata duramente in questa nuova avventura, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19. In un anno aveva collezionato 24 crediti, con la media del 24. A giugno, tuttavia, aveva dovuto lasciare l’Italia per tornare nel suo paese d’origine, il Kazakistan. I suoi genitori, infatti, avevano contratto il virus e la ragazza aveva deciso di partire per dare loro assistenza. Lì insieme alla coppia, è morta dopo essersi anche lei contagiata, a soltanto un mese dal suo arrivo. L’unico sopravvissuto della famiglia è adesso il fratellino di 10 anni.

La laurea alla memoria di Altynay Rakhimova

I vertici dell’Università di Cassino non hanno avuto dubbi: ad Altynay Rakhimova verrà consegnata la laurea alla memoria. Il prossimo 2 dicembre presso l’ateneo si svolgerà la cerimonia alla presenza del Magnifico Rettore Marco Dell’Isola, del sindaco di Cassino Enzo Salera e della comunità accademica. Un segnale di vicinanza ai parenti della ventenne, che hanno subito il tragico lutto a causa del Covid-19. L’evento verrà seguito in diretta streaming dal fratellino di 10 anni, unico sopravvissuto della famiglia, e dagli zii, con cui adesso il piccolo vive.

“Il consiglio di corso di laurea in Economia e Commercio ha ritenuto doveroso richiedere il riconoscimento della laurea post-mortem, certi che Altynay, grazie alle sue numerose qualità e a tanta voglia di studiare e apprendere la disciplina delle scienze economiche, avrebbe portato pienamente a termine il percorso universitario. Il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, presieduto dalla prof.ssa Enrica Iannucci, ha accolto la richiesta e votato all’unanimità il conferimento, che è stato poi definitivamente approvato dal Senato accademico”, si legge sul sito dell’ateneo.