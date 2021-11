Covid, imprenditore italiano dal Sudafrica:«Variante Omicron? A noi non risulta niente, Europa sta peggio»

Un imprenditore italiano in Sudafrica, nel corso di un’intervista, ha spiegato com’è la situazione nel Paese africano

In un’intervista rilasciata all’Adnkronos, l’imprenditore Riccardo Pinna, che vive a Johannesburg, in Sudafrica, ha parlato della variante sudafricana Omicron. A tal proposito, l’imprenditore ha detto: «A noi non risulta niente, basta guardare i tassi di contagio e di mortalità. In tutta sincerità, l’Europa, in confronto a noi, è nei guai. Non capisco come sia uscita questa storia, che sta creando anche problemi a livello economico, con i voli cancellati».

L’uomo si è detto scettico e sorpreso, per l’allerta sulla “variante Omicron”. Che poi, si sottolinea, «sembra non sia neanche sudafricana, ma venga dal Botswana». Pinna ha detto:«Siamo molto tranquilli. Siamo a livello d’allerta uno, come sempre indossiamo le mascherine, ci laviamo le mani». Mentre parla, si sentono le voci di fondo dei bambini che giocano al Club italiano. «Qui al club, stiamo facendo il mercatino di Natale, ci sono 6-700 persone».

Lui e altri italiani hanno ricevuto moltissimi messaggi preoccupati di amici e parenti che lo esortano a stare attento. Pinna, però, afferma che in Sudafrica non c’è alcuna situazione allarmante. Probabilmente se ne saprà di più domani sera, quando il presidente sudafricano parlerà.

Pinna è coordinatore del Movimento associativo italiani all’estero, per ripartire Asia, Africa, Oceania e Antartide. Pinna doveva venire nel nostro Paese per la IV Assemblea Permanente Stato Regioni, Province Autonome che si terrà a Roma il 15 e 17 dicembre, ma ora ha paura che non potrà più partire.