Suv si schianta contro tir contromano in A4: grave procuratore campioni ciclismo

Carera stava rientrando dalla festa del fan club di Alessandro Covi quando il suo Suv si è scontato contro un tir contromano

Johnny Carera, 56 anni, procuratore di diversi campioni di ciclismo, è ricoverato in gravissime condizioni dopo un sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto la notte scorsa sull’A4, poco distante da Milano. Carera è procuratore di campioni del calibro della maglia gialla Tadej Pogacar e Vincenzo Nibali.

L’uomo stava rientrando dalla festa del fan club di Alessandro Covi e si stava dirigendo verso la Bergamasca, verso Sorisole (Bergamo). Ma all’altezza di Agrate, il suo Suv si è schiantato contro un tir che marciava contromano. Subito è scattata la macchina dei soccorsi.

Sul posto son giunte due ambulanze e l’automedica, i vigili del fuoco, la polizia stradale. I vigili del fuoco hanno tirato fuori Carera dall’abitacolo della sua Porsche Cayenne devastata dallo schianto e lo hanno lasciato alle cure dei medici.

Leggi anche:—>Partorisce due gemelli e muore a 31 anni, positiva al Covid e non vaccinata: oggi i funerali

Il procuratore è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. All’inizio era cosciente, poi si è aggravato e lo hanno portato in terapia intensiva. Il conducente del Tir è rimasto illeso: lo hanno portato in ospedale per fare accertamenti sul suo tasso alcolemico.

Leggi anche:—>Olanda, 61 positivi al Covid su due voli provenienti dal Sudafrica

La polizia stradale sta indagando per capire perché il tir fosse contromano e da che parte si sia immesso.