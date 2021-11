Partorisce due gemelli e muore a 31 anni, positiva al Covid e non vaccinata: oggi i funerali

Era ricoverata da metà ottobre dopo essere stata trovata positiva al coronavirus e costretta a partorire prematuramente per salvare la vita dei suoi due gemelli. E purtroppo non ce l’ha fatta, morendo subito dopo il parto.

Si chiamava Alessandra De Rosa, aveva 31 anni ed è morta subito dopo aver dato alla luce due gemelli. Era stata ricoverata al policlinico Federico II di Napoli, e fin da subito le sue condizioni erano state considerate gravi. E infatti, è stata quasi subito trasferita nel reparto di terapia intensiva poi per poi ritrovarsi costretta a partorire in anticipo per evitare che i due gemelli corressero dei rischi. I due per fortuna sono vivi e in buone condizioni di salute, mentre la madre invece non ce l’ha fatta, ed è morta subito dopo il parto il 26 Ottobre 2021. Tuti e tre sono risultati positivi al coronavirus. E oggi nella chiesa del sacro Cuore di Arzano si celebrano i suoi funerali, con gli affetti più cari presenti per darle l’ultimo saluto.

Le parole del primario di rianimazione che racconta gli ultimi giorni di vita di Alessandra

A raccontare i suoi ultimi e difficili giorni è stato il primario che gestisce il reparto di rianimazione del Policlinico di Napoli: “La paziente è arrivata in condizioni non buone in ospedale abbiamo tentato di fare ogni cosa possibile per salvarla. I suoi due figli sono positivi ma in discrete condizioni e sotto stretta osservazione medica”. La donna aveva altri tre figli ed era sposata con un uomo di nome Massimo, con cui aveva avviato un’attività dolciaria. Un negozio chiamato “Le torte di Ale e Max”. Nel loro paese la coppia era molto conosciuta e a quanto pare descritta come una famiglia felice, sempre circondata di amici. Tante le veglie di preghiere organizzate dalla comunità cattolica locale in suo ricordo, e il marito ha deciso di scrivere un messaggio sui social per salutarla un’ultima volta di fronte a tutti: “Il destino ha voluto così…. così crudelmente feroce ti ha strappato dalle mie braccia. Sarò eternamente orgoglioso di te della Donna che eri. Sei stata una mamma esemplare e una moglie perfetta. E solo un arrivederci….. Ti amerò per tutto il resto della mia vita”.

Leggi anche: Nuova variante Covid: arriva dall’Africa del Sud e fa paura

Leggi anche: Covid, registrato il primo caso di variante sudafricana in Europa

Non si tratta del primo caso in Campania in cui una donna incinta e non vaccinata è morta dopo aver contratto il Covid a pochi giorni dal parto. Era accaduto ad esempio anche ad Antonietta Delli Santi, una ragazza di 27 anni del Cilento, che dopo aver contratto il virus era stata ricoverata e costretta a far nascere prematuramente la figlia. È andata incontro allo stesso destino di Alessandra , mentre il figlio per fortuna ce l’ha fatta.