“Home bar”, la nuova trovata dei No vax per eludere il Green Pass

Gli “Home bar” sono la nuova trovata dei No vax per eludere il Green Pass, divenuto ormai obbligatorio per accedere alle attività di ristorazione. “Sono le case dei cittadini che si organizzano con amici per bere o mangiare qualcosa”, ecco di cosa si tratta. Gli annunci sono stati pubblicati nelle scorse ore sui social network ed in tanti hanno accolto con entusiasmo l’idea.

Dal 6 dicembre coloro che non sono vaccinati e non sono guariti dal Covid-19 – e dunque non hanno il cosiddetto Super Green Pass – non potranno accedere ai luoghi ricreativi come le attività di ristorazione, gli impianti sportivi e le palestre. I No vax, tuttavia, stanno già trovando delle soluzioni alternative e, tra queste, ci sono anche quelli che hanno chiamato “Home bar”. Essi non sono altro che le case delle persone in questione, per l’occasione adibite a luoghi di incontro. Gli annunci sono stati creati nei giorni scorsi sui social network. Gli organizzatori ci tengono a precisare che “non è nulla di illegale, è solo il ripristino delle serate tra amici”. È evidente, tuttavia, che la cerchia sia ristretta a coloro che hanno deciso di non aderire alla campagna di vaccinazione.

Il modo in questione per eludere l’obbligo del Super Green Pass è ovviamente legale, dato che gli accessi nelle case non possono in alcun modo essere controllati. È così che, anche in vista delle festività, i No vax si stanno organizzando per “bere o mangiare qualcosa con amici nei loro Home bar”. Le regole, però, sono chiare. Ognuno dei partecipanti dovrà pagare una quota prestabilita che servirà ad acquistare nei supermercati ciò che serve per la serata, proprio come accade nei bar e nei ristoranti veri. Nessun pasto o bevanda, infatti, verrà offerto dagli organizzatori.