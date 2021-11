Blitz anti-mafia: arrestati affiliati al clan “Martorano-Stefanutti”

Un blitz anti-mafia è stato condotto all’alba di questa mattina dalla Polizia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza, nei confronti di alcuni affiliati al clan “Martorano-Stefanutti”. In totale sono 38 gli arresti, tra cui quello del boss Renato Martorano, il quale era tornato in libertà a giugno del 2019.

Il clan “Martorano-Stefanutti” si è trovato ancora una volta nel mirino della Polizia di Stato, che ha condotto questa mattina un blitz, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza. I provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi dal Gip del Tribunale nei confronti degli affiliati all’associazione di stampo mafioso sono stati in totale 38, di cui uno a carico del boss Renato Martorana, il quale era tornato in libertà nel giugno del 2019 dopo avere trascorso in cella ben undici anni per i reati di usura ed estorsione aggravati dalla metodologia di stampo mafioso.

I destinatari delle misure cautelari in carcere, affiliati al clan “Martorano-Stefanutti” di Potenza ma con estensione anche sul territorio di Matera, sono indagati per associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e numerosi delitti scopo, aggravati dall’agevolazione e dal metodo mafioso. In una nota diffusa dalla Questura si evidenzia che le accuse sono ampie e variegate. Maggiori dettagli, ad ogni modo, verranno forniti nelle prossime ore in una conferenza stampa negli uffici della Procura della Repubblica di Potenza, dal Procuratore della Repubblica Distrettuale, Francesco Curcio, con la partecipazione del Prefetto Francesco Messina, Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.