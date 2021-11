Giornalista molestata da tifosi ha presentato denuncia: “Basta violenze”

Greta Beccaglia, la giornalista di Toscana Tv che è stata molestata al termine di Empoli-Fiorentina da alcuni tifosi, ha presentato denuncia presso la questura di Firenze. Due colpevoli sono stati individuati attraverso il sistema di telecamere presenti allo Stadio, ma potrebbero essercene altri. Le indagini adesso verranno avviate e probabilmente la giovane cronista verrà chiamata a testimoniare.

Greta Beccaglia ha mantenuto la promessa. La giornalista di Toscana Tv, molestata domenica al termine di Empoli-Fiorentina nel piazzale antistante lo Stadio da alcuni tifosi della compagine ospite, ha presentato denuncia, come nei giorni scorsi aveva annunciato. Il video delle mani sul suo sedere e degli apprezzamenti volgari in diretta televisiva ha fatto il giro del web, a poche ore di distanza dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un atto che non può essere tollerato, come invece hanno fatto coloro che erano presenti sulla scena, consigliandole di “lasciar perdere”. La cronista, al contrario, ha deciso di andare a fondo e di chiedere giustizia alle autorità competenti. Adesso la speranza è che gli autori del gesto infimo paghino.

La Polizia, attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza dello Stadio Castellani di Empoli, è riuscita a identificare due di coloro che hanno molestato Greta Beccaglia. Prima di avviare le indagini, tuttavia, era necessaria la denuncia-querela da parte della vittima. È così che questa mattina la giovane giornalista si è recata presso la questura di Firenze per presentarla. Lo aveva annunciato nelle scorse ore in una intervista a La Stampa. “Sto andando a fare la denuncia, non si può tollerare. Quanto accaduto dimostra che c’è ancora troppo sessismo, ma ho ricevuto una valanga di messaggi di solidarietà, soprattutto dagli uomini. Stavolta è successo davanti alla telecamere. Quante altre ragazze ogni giorno subiscono violenze simili nel silenzio più assoluto? Mi sono sentita ferita e disorientata, sono stata molestata nella più totale indifferenza”, queste erano state le sue parole.

Adesso è stato dunque aperto un fascicolo sulla vicenda. Greta Beccaglia, a colloquio con le forze dell’ordine, ha ripercorso quanto accaduto lo scorso 27 novembre al termine di Empoli-Fiorentina, all’uscita del settore ospiti. I fatti sono stati raccontati nel dettaglio, ma a corredo ci sono anche le immagini riprese dal cameraman di Toscana Tv che era con lei. In alcune di esse sono ben visibili i volti di coloro che la hanno molestata. Due di loro sono già stati identificati, ma ce ne sono ancora altri. Intanto, potrebbero essere presi provvedimenti specifici nei confronti dell’uomo che l’ha schiaffeggiata nel sedere, accusato di violenza sessuale. Finora ciò non era accaduto in virtù dell’assenza della denuncia. Nelle prossime settimane la ragazza presumibilmente verrà nuovamente ascoltata come parte offesa.