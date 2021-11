Olanda, coppia fugge dalla struttura per quarantena: arrestati in aereo

Covid: una coppia olandese è fuggita da una struttura predisposta per la quarantena, i due sono stati arrestati in aereo.

La polizia olandese ha annunciato di aver arrestato ieri sera a bordo di un aereo che stava per decollare dall’aeroporto Schipol di Amsterdam una coppia fuggita da un hotel adibito dalle autorità a struttura di isolamento per i passeggeri arrivati nel paese in provenienza dal Sudafrica.

Olanda, coppia sfugge all’auto-isolamento e tenta di lasciare il Paese: vengono arrestati all’aeroporto

I due sono stati affidati alle strutture sanitarie olandesi. La notizia è arrivata dopo l’annuncio dell’identificazione di 13 casi della nuova variante Omicron del Coronavirus sui passeggeri degli ultimi voli entrati nel paese in provenienza dal Sudafrica.

I media locali hanno riferito che la coppia è riuscita a sfuggire ai controlli e a lasciare la struttura nella regione di Kennemerland, dove attualmente sono in auto-isolamento i passeggeri arrivati dal Sudafrica. I due potrebbero essere perseguiti per violazione delle norme anti-Covid in vigore nel paese.