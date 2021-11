Previsioni Meteo OGGI martedì 30 | coperto al nord

Nella giornata di OGGI lunedì le previsioni meteo del 30 novembre. Al nord addensamenti in aumento. Al centro cieli sereni. Al sud bel tempo con scarsissime nuvole. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 30 novembre.

Nord:

Locali addensamenti compatti lungo i rilievi confinali alpini, con locali deboli nevicate dalla sera; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Al primo mattino ancora residui rovesci o temporali sparsi lungo le coste abruzzesi, ma in rapida attenuazione; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Al primo mattino addensamenti compatti sulle regioni ioniche e coste del Molise, con rovesci o temporali sparsi, in generale attenuazione dal tardo mattino; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione.

Temperature:

Minime stazionarie su Sardegna, nord-ovest, Lombardia, Trentino-alto adige, Emilia-romagna occidentale e toscana settentrionale, in diminuzione sul resto del paese; massime in aumento su isole maggiori, alpi e prealpi centroccidentali ed appennino centrosettentrionale, in diminuzione sul resto del paese.

Venti:

Ancora forti di maestrale, con raffiche di burrasca sulle regioni ioniche, in attenuazione dal tardo mattino; da deboli a moderati occidentali sul resto del paese.

Mari:

Da agitati a molto agitati mare e canale di Sardegna, tirreno e stretto di Sicilia; da molto agitato a grosso lo ionio; da molto mosso ad agitato l’adriatico, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso; da mosso a molto mosso il mar ligure.