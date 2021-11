Colpo a nuova Mala del Brenta: scattano 39 misure cautelari

E’ stato fatto un colpo ad un noto gruppi criminale, conosciuto come nuova Mala del Brenta: per loro scattano 39 misure cautelari.

Le forze dell’ordine hanno fatto un colpo ad un noto gruppo criminale che aveva ricostituito l’organizzazione mafiosa conosciuta come Mala del Brenta. I Carabinieri hanno eseguito 39 misure cautelari, con diversi capi d’accusa.

Colpo contro Mala del Brenta, emesse 39 misure cautelari

I carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali carabinieri di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal tribunale di Venezia, su richiesta della locale procura, nei confronti di 39 persone, indagate a vario titolo, per associazione per delinquere, concorso esterno in associazione per delinquere, detenzione e porto di armi da fuoco, spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, usura e altri delitti, alcuni dei quali aggravati dal reato di associazione mafiosa.

L’indagine, diretta dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Venezia, ha documentato l’esistenza di gravi e concordanti elementi relativi alla ricostituzione della disgregata organizzazione mafiosa nota come Mala del Brenta e sviluppatosi, a partire dal 2015, anche a seguito della progressiva liberazione, dopo lunghe detenzioni, di esponenti della frangia dei mestrini, articolazione della Mala del Brenta.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che avrà luogo alle ore 11.00 presso il palazzo di giustizia di Venezia.