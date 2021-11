Incendio alla raffineria, fumo dagli impianti. Pericolo nubi tossiche – VIDEO

Incendio scoppiato alla raffineria Eni di Stagno, vicino Livorno. La Protezione civile invita a tenere chiuse le finestre

Grave incidente alla raffineria Eni di Stagno a Livorno, dove una enorme colonna di fumo sta fuoriuscendo da una delle strutture degli impianti. Non risultano feriti, secondo quanto affermato dai i vigili del fuoco che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area.

La raffineria è adiacente a una zona industriale con molte aziende ed è proprio da lì che arrivano le foto e i video dei dipendenti. “Siamo in contatto con i nostri delegati e iscritti per capire l’entità dell’incidente” avevano scritto dal sindacato Usb Livorno in un comunicato su Facebook. QUI IL VIDEO DELL’INCENDIO

La Protezione civile del Comune ha invitato tutta la cittadinanza a tenere chiuse le finestre per evitare di inalare sostanze tossiche. Sul posto stanno operando squadre del comando di Livorno, di Pisa, di Lucca e di Firenze e la viabilità stradale è stata ripristinata.

“Ho parlato con il direttore dello stabilimento – afferma il sindaco di Livorno Luca Salvetti, presente sul posto per sincerarsi della situazione – Al momento non risultano persone coinvolte nell’incendio di un impianto in manutenzione. Nel frattempo sembra che i vigili del fuoco siano riusciti a domare le fiamme”. Il sindaco del vicino comune di Collesalvetti Adelio Antolini dice: “Eravamo in consiglio comunale e ci hanno avvertito della cosa. È visibile una colonna di fumo nero che si vede anche da Collesalvetti, dopo che si sono sentiti ci dicono almeno tre forti rumori”