Bollettino coronavirus 30 novembre: 12.764 contagi, 89 decessi

Sono 12.764 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 7.975. Sono invece 89 le vittime in un giorno, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 65. Sono 194.270 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 4.627 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.028.547, i morti 133.828. I dimessi e i guariti sono invece 4.700.449, con un incremento di 8.041 rispetto a ieri.

Boom di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 719.972 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 276.000. Di conseguenza il tasso di positività è all’1,8 %, in calo rispetto al 2,9% di ieri. Sono invece 683 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 14 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 64. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.227, ovvero 92 in più rispetto a ieri.

Covid: Zaia, ‘in Veneto anche oggi più di 2 mila contagi’

“Sono 2.362 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, ed è il quarto giorno in cui superiamo i 2 mila contagi”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa. “Questi positivi sono stati intercettati con oltre 138mila tamponi, con l ‘incidenza al 1,70%. Il dato porta il totale degli infetti a 517.158 dall’inizio della pandemia. Le vittime, sempre nelle ultime 24 ore, sono state 10.- ha spiegato Zaia- La situazione negli ospedali: sono 658 i malati Covid ricoverati (+47) – erano 3.200 lo stesso giorno dello scorso anno. Di questi, 553 sono ospitati nei reparti dell’area medica (+40), mentre sono 105 in terapie intensiva (+7) – l’anno scorso erano 300, e continua a salire il numero dei soggetti attualmente positivi: ad oggi sono 30.849 in isolamento fiduciario”.

Lazio, 1.253 nuovi positivi, Rt di poco sopra 1

“Oggi nel lazio su 17.628 tamponi molecolari e 35.398 tamponi antigenici per un totale di 53.026 tamponi, si registrano 1.253 nuovi casi positivi (+132), sono 10 i decessi (+5), 708 i ricoverati (-27), 97 le terapie intensive e +751 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2,3%. i casi a roma città sono a quota 611”. Cosi’ l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Abbiamo ripreso il livello massimo dei sequenziamenti per andare a intercettare la presenza delle varianti – aggiunge -. Si stima valore Rt in riduzione poco sopra a 1”.

In Piemonte 972 nuovi casi, +4 ricoverati 492 guariti

Piemonte vicino ai mille nuovi casi di Covid in un solo giorno: con l’esito di 65.672 tamponi diagnostici (di cui 51.202 antigenici), sono 972 i casi accertati, con una quota di asintomatici del 58,5%. Lieve l’incremento dei ricoverati: + 1 in terapia intensiva, dove il totale è ora di 35, negli altri reparti + 4 e numero complessivo a 383. Il tasso di positività è dell’1,6%. Tre i decessi, nessuno relativo a oggi, oltre 10 mila le persone in isolamento domiciliare, 10.042; i nuovi guariti sono 492. Dall’inizio della pandemia in Piemonte si sono avuti 403.316 casi positivi, 11.889 vittime e 380,967 guarigioni. Tutti i dati sono stati diffusi dall’Unità di crisi della Regione. (ANSA).

Campania, cinque vittime e incidenza al 2,5%

Sono 886 i nuovi positivi al Covid in Campania su 35.331 test esaminati. Il tasso di incidenza scende al 2,5% dopo l’impennata di ieri (5,06) dovuta anche al minor numero di tamponi processati di domenica. Le nuove vittime sono cinque, di cui quattro decedute nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati nelle terapie intensive scendono a 23 (-1) mentre prosegue il trend di crescita registrato negli ultimi giorni per le degenze, che salgono a 321 (+12).

In Toscana altri 3 morti, ricoveri in aumento

Sono 521, età media 40 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi oggi si registrano altri 3 decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 82,3 anni. In crescita i ricoveri che sono 317 (6 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (-2). Dall’inizio dell’epidemia nella regione sono 301.496 i contagi e 7.402 i deceduti. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 285.061 (94,5% dei casi totali) mentre gli attualmente positivi sono oggi 9.033, +2,3% rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 9.477 tamponi molecolari e 29.050 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,4% è risultato positivo. Sono invece 8.877 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,9% è risultato positivo. Dei 521 nuovi positivi il 26% ha meno di 20 anni, il 18% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, e il 3% ha 80 anni o più. Complessivamente, 8.716 persone (+198) sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 20.788 (+1.442) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

Oggi in Friuli Venezia Giulia 457 nuovi contagi e 9 decessi

”Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.335 tamponi molecolari sono stati rilevati 345 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,45%. Sono inoltre 24.755 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 112 casi (0,45%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 9 persone: nello specifico, si tratta di una donna di 95 anni di Ronchi dei Legionari deceduta in una residenza per anziani; una donna di 93 anni di Trieste deceduta al proprio domicilio; un uomo di 92 anni di Cervignano del Friuli deceduto in ospedale; di un uomo di 88 anni di Trieste deceduto in una struttura per anziani; di un uomo di 80 anni di Pordenone deceduto in ospedale; un uomo di 79 anni di Trieste deceduto in ospedale; un uomo di 77 anni di Trieste deceduto in ospedale, un uomo di 76 anni di Spilimbergo deceduto in ospedale e un uomo di 67 anni di Trieste deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 24, mentre i pazienti in altri reparti sono 290”. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. ”I decessi complessivamente ammontano a 3.983, con la seguente suddivisione territoriale: 916 a Trieste, 2.044 a Udine, 705 a Pordenone e 318 a Gorizia. I totalmente guariti sono 119.793, i clinicamente guariti 198, mentre le persone in isolamento risultano essere 6.749.Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 131.037 persone (il totale è stato ridotto di un’unità in seguito alla revisione di un caso) con la seguente suddivisione territoriale: 30.709 a Trieste,56.871 a Udine, 25.407 a Pordenone, 16.241 a Gorizia e 1.809 da fuori regione”. ”Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di 2 operatori socio sanitari, un infermiere, un amministrativo, un tecnico e un ausiliario dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale; un medico, 7 infermieri, un operatore socio sanitario e un tecnico dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; un amministrativo, due operatori socio sanitari, un’ostetrica e un tecnico dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale; un tecnico dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute; un operatore socio sanitario all’Imfr Gervasutta.Infine, sono stati rilevati 59 casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione (Grado, Pordenone, Trieste, Cordenons e Gorizia) e 19 casi tra gli operatori delle stesse (Udine, Pordenone, Grado e San Daniele del Friuli). Sono inoltre risultate positive due persone rientrate dall’estero o da altre regioni”.

In Calabria 285 nuovi contagi e 3 morti

Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 285 i nuovi contagi registrati (su 7.348 tamponi effettuati), +147 guariti e 3 morti (per un totale di 1.499 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +135 attualmente positivi, +129 in isolamento, +5 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 17).

Oggi in Abruzzo 149 nuovi positivi e 2 morti

Sono 149 (di età compresa tra 3 e 86 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 87651. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di una 91enne della provincia dell’Aquila e di un 88enne della provincia di Pescara) e sale a 2591. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 80880 dimessi/guariti (+140 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 4180 (+7 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 646 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 104 i pazienti (-5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 9 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4067 (+13 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3431 tamponi molecolari (1581137 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 14704 test antigenici (1345380). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.82 per cento. Del totale dei casi positivi, 22326 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+52 rispetto a ieri), 22057 in provincia di Chieti (+46), 20807 in provincia di Pescara (+16), 21611 in provincia di Teramo (+33), 709 fuori regione (+2) e 141 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Basilicata, 34 contagi e 0 decessi

In Basilicata sono 34 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (31 riguardano residenti), su un totale di 1.044 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 21. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 13 (-1); nessuno è ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.091 (+10). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.221 somministrazioni di cui circa 3.400 sono terze dosi. Finora 437.495 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,1 per cento del totale della popolazione residente), 404.923 hanno completato il ciclo vaccinale (73,2 per cento) e 49.963 sono le terze dosi (9 per cento), per un totale di 892.381 somministrazioni effettuate.

