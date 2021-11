Furto nella Chiesta di Santa Maria Ausiliatrice: ladri rubano 35 mila euro

I ladri avrebbero approfittato delle finestre lasciate aperte per entrare nella Segreteria dove era conservata la chiave della cassaforte. Dei malviventi non vi è alcuna traccia.

Colpo grosso quello messo a segno dai ladri che, nella notte tra domenica e lunedì 29 Novembre, hanno rubato dalla Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice in via della Ferrara, a Milano, circa 30 mila euro in contanti.

Il maxi furto

A lanciare l’allarme, lunedì mattina, un signore di 68 anni che lavora nella segreteria della Chiesa subito dopo aver notato la cassaforte aperta con la chiave ancora inserita nella serratura. Stando alle prime informazioni raccolte, si presume che i ladri siano entrati in Chiesa passando dagli spogliatoi siti nel seminterrato. Approfittando delle finestre aperte, si sono intrufolati nel cortile, rotto le finestre della Segreteria, preso le chiavi e aperto la cassaforte. Con il supporto di un piccone hanno bloccato la tapparella per facilitare la fuga.

I ladri sarebbero fuggiti via con 35mila euro e 520 euro in contanti. A questi si aggiungono i 30 euro rubati dalla cassa del bar che si trova nel cortile della parrocchia. Dei malviventi, al momento, non si sa nulla: sono scappati senza lasciare alcuna traccia. Le Forze dell’Ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica e identificare gli autori del maxi furto.