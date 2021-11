Terribile schianto frontale tra furgone e auto: morta una donna

Il sinistro è occorso questa mattina verso le 5:35 lungo la SR 308 a Loreggia (Padova). Una donna è morta, un’altra persona è ferita

Sinistro fatale stamane, verso le 5:35 lungo la SR 308 a Loreggia (Padova). È una nuova strada del Santo che connette Padova a Castelfranco e purtroppo è molto nota per via di incidenti gravissimi avvenuti in precedenza. Il bilancio del sinistro è di un morto e un ferito.

L’incidente frontale ha visto coinvolti un furgone e una Ford Ka. Una donna, Rosiene Raquel Nascimento Silva Bruno, 52 anni, brasiliana, è morta nello scontro. Il marito, 57 anni, è rimasto ferito. Illeso il conducente del furgone.

Leggi anche:—>Nuove restrizioni Covid in Inghilterra: mascherine, tamponi, viaggi e autoisolamento

L’incidente ha creato lunghe code e strada interrotta al traffico. I disagi si sono ripercossi fino a Borgoricco. Sul posto sono sopraggiunte le forze dell’ordine, nello specifico carabinieri e polizia locale che si sono occupate del traffico.

Leggi anche:—>Covid, Tajani: “Spingere per controlli più severi, un nuovo lockdown sarebbe mortale”

Sul posto anche i vigili del fuoco di Castelfranco, Cittadella e i volontari di Santa Giustina in Colle.