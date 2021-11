Assessora Damonte aggredita per aver chiesto di indossare la mascherina

Una ragazza di 18 anni ha aggredito l’assessora Damonte con pugni e calci dopo che questa l’aveva invitata ad indossare correttamente la mascherina.

L’aggressione è avvenuta su un treno regionale tra Sampierdana e Genova Principe. Giovanna Damonte, assessora all’Ambiente e pubblica istruzione del comune di Arenzano, aveva chiesto a due ragazzi di indossare le mascherine. Dopo l’invito, l’assessora aveva anche offerto una mascherina al ragazzo che non l’aveva ma da lì in poi le cose sono degenerate. Alla richiesta di indossare la mascherina correttamente (coprendo anche il naso) la ragazza di 18 anni ha aggredito l’assessora. La ragazza ha prima inferto due schiaffi a Damonte per poi salire su un sedile per colpirla con calci in testa.

In seguito all’aggressione, i due giovani sono corsi via mentre il personale del treno soccorreva l’assessora. Quando il treno è giunto a Genova, la Damonte è stata portata al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.

Le reazioni della politica all’aggressione dell’assessora Damonte

In seguito alla violenta aggressione avvenuta ai danni dell’assessora Demonte, il mondo della politica si è subito espresso sulla vicenda.

Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti ha detto: “Un episodio di violenza inaccettabile e da condannare fermamente. Quando capiremo che il nemico da combattere è il Covid sarà sempre troppo tardi.” Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera ha scritto in una nota: “L’episodio che ha visto l’assessora comunale di Arenzano è gravissimo e inaccettabile”.

Leggi anche: Terribile schianto frontale tra furgone e auto: morta una donna

In ultimo è giunta l’affermazione della sottosegretaria al lavoro leghista Tiziana Nisini. “Indossare la mascherina è un gesto di rispetto verso il prossimo oltre che un presidio di sicurezza e di salute per limitare la diffusione dei contagi. Voglio quindi esprimere tutta la mia solidarietà all’assessore Damonte vittima di questa folle reazione solo per aver chiesto il rispetto delle regole e del buonsenso”